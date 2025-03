Mujer le quitó la vida a su compañero sentimental en Mosquera, Cundinamarca

En las primeras horas de este lunes, dos hechos de relevancia se conocieron en el departamento de Cundinamarca. El primero de ellos, un homicidio en el municipio de Mosquera , y el segundo, un incendio que redujo a cenizas un vehículo en la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio.

En Mosquera, específicamente en el barrio La Cabaña, un hombre de 33 años fue hallado sin signos vitales en medio de una vía pública. Según informes preliminares, la víctima presentaba una herida precordial, presuntamente ocasionada durante una riña con su pareja sentimental, una mujer de 24 años.

Los hechos habrían ocurrido en el tercer piso de un inmueble, donde la pareja se encontraba celebrando el Día Internacional de la Mujer. Testigos indicaron que el consumo de licor habría desencadenado una discusión que se prolongó hasta la madrugada, culminando con la muerte del hombre.

Las autoridades locales llegaron al lugar y retuvieron a la mujer, quien fue trasladada a la Fiscalía para su judicialización por el presunto homicidio. Mientras tanto, el cuerpo de la víctima permanece en el lugar a la espera de que el grupo técnico de la Fiscalía realice la inspección correspondiente.

Por otro lado, en la vía que conecta Bogotá con Villavicencio, cerca al peaje del Boquerón, un vehículo quedó completamente destruido tras un incendio de grandes proporciones. El siniestro obligó a las autoridades a cerrar la vía durante varias horas, reabriendo el paso aproximadamente a las 3:30 a.m. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pero las causas del incendio aún son materia de investigación. Las hipótesis iniciales apuntan a un posible fallo mecánico, aunque no se descartan otras posibilidades.