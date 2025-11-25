En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Universidad Nacional
Manifestaciones en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Nuevo puente le pondría fin al trancón en el sur de Bogotá: conectará tres vías principales

Nuevo puente le pondría fin al trancón en el sur de Bogotá: conectará tres vías principales

Un proyecto clave en el sur de Bogotá promete aliviar la congestión vehicular de la zona, especialmente en la vía que facilita la entrada y salida de Soacha.

Publicidad

Publicidad

Publicidad