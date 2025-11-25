Nuevo puente le pondría fin al trancón en el sur de Bogotá: conectará tres vías principales

En la mayoría de casos, viajar a destinos como Sibaté, Melgar, Girardot o Silvania puede convertirse en una odisea. El trayecto suele durar horas debido a los constantes trancones que se presentan en la Autopista Sur. Lo mismo ocurre con las personas que ingresan a Bogotá por este corredor vial, quienes deben llenarse de paciencia ante el tráfico que se forma desde muy temprano.

La Autopista Sur arrastra problemas de congestión desde hace años y, con las obras relacionadas con la ampliación de TransMilenio en Soacha, el panorama se ha hecho más complejo. El trancón puede extenderse por kilómetros, especialmente en días festivos o en horas pico. Por eso, la noticia de un puente que permita descongestionar la zona representa un alivio para miles de personas que se mueven a diario entre Soacha y Bogotá.

Todo esto toma forma gracias a la Resolución 1369 de 2025 del IDU, que dio luz verde a la Conexión Vial y de Espacio Público sobre la quebrada Tibanica. Esta obra, que ya empieza a mostrar avances, promete convertirse en la salida que tantos conductores estaban esperando.

Trancón en autopista Sur en Bogotá Foto: captura de video

Puente de Tibanica en Soacha: así funcionará la nueva conexión vial

El puente estará ubicado a la altura de la Avenida Ciudad de Cali, justo en el límite entre Bogotá y Soacha. Con una inversión superior a los 100 mil millones de pesos y una extensión de 87 metros, según la Agencia Regional de Movilidad, este proyecto se destaca por conectar tres vías fundamentales para la movilidad del sur de la capital:



Avenida Ciudad de Cali

Avenida Circunvalar del Sur

Avenida Terreros

Con estas conexiones, los vehículos tendrán rutas alternativas para evitar la Autopista Sur, uno de los puntos más críticos de la movilidad bogotana. Además, el proyecto está diseñado para articularse con futuras fases de TransMilenio en Soacha, lo que lo convertirá en un eje clave para miles de usuarios.

Según explicó Orlando Molano, director del IDU, el puente contará con cuatro carriles: algunos destinados al tráfico mixto y otros para TransMilenio. También tendrá ciclorruta que conectará el costado occidental con la Avenida Ciudad de Cali, junto con espacios peatonales que mejorarán la seguridad de quienes se movilizan a pie o en bicicleta.



Bogotá tendría más vías para descongestionar el tráfico

El impacto será significativo. Se estima que 1,5 millones de personas se desplazan cada día entre el sur de Bogotá y Soacha, una cifra que puede duplicarse en puentes festivos o vacaciones. A la par, la ciudad avanza en proyectos similares, como la futura Avenida Santa Bárbara en el norte, que añadirá otra pieza clave al rompecabezas de la movilidad capitalina.