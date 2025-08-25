Obra eliminará 'dolor de cabeza' en la vía más transitada de Cundinamarca: conductores lo agradecen

La Sabana de Bogotá tendrá una nueva obra de movilidad, la cual será crucial para los ciudadanos que se mueven por esta zona. La vía que conecta a Chía con Cota, un corredor que a diario recibe cientos de vehículos particulares, transporte público e incluso tractomulas, empezará a ser intervenida tras una inversión de 25.000 millones.

De acuerdo con lo revelado por la Gobernación de Cundinamarca, la obra busca recuperar alrededor de 4.9 kilómetros de la variante, tramo que actualmente se encuentra bastante deteriorado.



Obras de movilidad en la vía Chía-Cota

El gobernador Jorge Emilio Rey destacó que la intervención es prioritaria debido al desgaste en el pavimento, el cual ha aumentado por el alto flujo vehicular. Ante ello, la obra duraría alrededor de siete meses y no será solamente un recapeo: la idea es que la calzada sea reemplazada por una carpeta asfáltica de alto desempeño, la cual adicionalmente contará con espesores de hasta 20 centímetros, capaces de soportar todo el peso de la carga pesada.

De esa manera, la mezcla que se usará en este tramo tendrá polímeros especiales para brindar mayor resistencia en el pavimento y reducir el riesgo de que la vía pueda dañarse en poco tiempo.

A esto se le suman nuevas cunetas en ambos costados, el reemplazo de alcantarillas, señalización horizontal y vertical, y la construcción de un box culvert, una estructura subterránea en concreto que servirá para evacuar el agua y prevenir inundaciones.

Mejoraremos 4.9 kilómetros de la variante #Chía - #Cota, un corredor estratégico que conecta estos municipios y que diariamente soporta el tránsito de vehículos particulares, transporte público y de carga. Una vía de gran importancia para la movilidad de la región, que hoy se… pic.twitter.com/espt8gRwf9 — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 23, 2025

Por su parte, Rey también señaló que no solo se busca mejorar la movilidad en las vías del departamento, sino que se tiene la misión de ofrecer seguridad a quienes se mueven a diario por el corredor vial.

De esa manera, la obra beneficiaría a diferentes sectores. Por ejemplo, para los transportadores de carga, esta es una ventaja porque reducirá el desgaste de sus vehículos y ahorrará tiempos en traslados. Por su parte, para los campesinos, esta obra representa contar con una vía confiable, lo que les permitirá llevar sus productos a Bogotá y otros mercados de manera más rápida.



Vía estratégica para la conexión regional

La vía que conecta a Chía y Cota es sin duda un tramo estratégico para la Sabana, no solamente por cómo conecta a los dos municipios, sino porque además sirve como una ruta alterna hacia Bogotá y como enlace con otros corredores de la región.

Con esta intervención, la Gobernación espera tener la vía en condiciones óptimas, pensando no solamente en las necesidades actuales, sino también en las que puede traer el crecimiento de la zona en los próximos años.