Organismos de rescate dicen que sí hubo segunda fase de búsqueda de Ana Lucía Villota

Tras la denuncia de la familia Villota Escandón sobre el abandono de las autoridades de rescate en medio de la búsqueda de los restos óseos de Ana Lucía Villota, encontrados el pasado 3 de enero del 2026, el director de la Unidad Administrativa Especial para la atención de Riesgos de Cundinamarca, William Rozo, confirmó que por petición de la misma familia al gobernador, Jorge Emilio Rey, se reabrió una segunda fecha de búsqueda primaria, es decir, recorridos presenciales en las zonas del accidente para dar con el cuerpo de la señora.

Sin embargo, es enfático en que después de los primeros nueve días de búsqueda, después de la tragedia, se le notificó a la familia que las labores de inspección iban a ser retiradas, ya que el cuerpo de emergencias tenía atención en diferentes casos.

“La búsqueda inicial se da por cerca de nueve días, estamos hablando del 17 al 25 de noviembre aproximadamente, en la cual, a través del PMU, se informa a la misma familia que los grupos que nos estaban apoyando se retiran porque existen más situaciones a lo largo del departamento o que requieren atención también de otros procesos. En ese sentido, la búsqueda primaria se suspende ese mismo 25 de noviembre, posterior a que se informa a través del puesto de mando unificado que se ha agotado un tiempo ya prudente de búsqueda y que no hay indicios de aparición del último cuerpo que hacía falta. El de Ana Lucía", concluyó el director William Rozo.

Vehículo dónde viaja la familia Villota Escandón Captura de pantalla Noticias Caracol

Por su parte, desde la unidad de riesgo confirman que desde el 25 de noviembre inició la fase secundaria con el cuerpo operativo del Silvania, que realizaron recorridos periódicos y reciben información de terceros de presuntas alertas de cuerpo sobre las corrientes de agua. Así mismo, asegura que entre el 15 y el 20 de diciembre se activaron los grupos de búsqueda primaria, tras la petición de la familia.



“Arrancamos nuevamente a hacer el recorrido desde Silvania hasta la desembocadura, es decir, esos mismos seis kilómetros, que es el área que por topografía le permite hacer el ingreso al personal a la fuente hídrica, tanto de la quebrada El Chocho como la quebrada del Hato. Se agotan nuevamente otros cinco días aproximadamente de operación. A lo largo de esos cinco días, nuevamente no se encuentra ningún cuerpo, ni ningún tipo de hallazgo. Después de levantar nosotros esta segunda búsqueda primaria, los civiles y la familia continuaban haciendo sus recorridos”, afirmó.

Entre tanto, relata que la búsqueda se suspendió debido a la temporada de lluvia que se mantiene en el departamento, ya que debe prevalecer la seguridad de las personas del cuerpo de rescate. Así mismo, confirmó que el sector donde fueron encontrados algunos restos de Ana Lucía ya había sido visitado. Ante esto, que tras enterarse de que la familia Villota Escandón propuso una recompensa, desde el cuerpo de emergencia emitieron una nota de atención, alegando riesgos a la población exponiéndose a crecientes súbitas.

Por su parte, desde el cuerpo de emergencias de Cundinamarca confirmaron que la familia de Ana Lucía continuó la búsqueda y reportó el hallazgo de los restos óseos el pasado 3 de enero del 2026, comunicando de inmediato al cuerpo de bomberos de Silvania, en la que también se articuló la presencia de policía judicial para el levantamiento.