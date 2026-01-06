En vivo
Cundinamarca  / Organismos de rescate dicen que sí hubo segunda fase de búsqueda de Ana Lucía Villota

Organismos de rescate dicen que sí hubo segunda fase de búsqueda de Ana Lucía Villota

Cuerpo de rescate de Cundinamarca dice que por petición de la familia al gobernador, Jorge Rey, abrieron segunda fase de búsqueda para encontrar los restos de Ana Lucía Villota, tras creciente en Silvania.

