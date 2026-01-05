En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Familia de Ana Lucia Villota dice que el hallazgo del cuerpo fue sin ayuda de las autoridades

Familia de Ana Lucia Villota dice que el hallazgo del cuerpo fue sin ayuda de las autoridades

Tras el hallazgo del cuerpo de Ana Lucia Villota, después de ser víctima de la creciente súbita de la quebrada Yayatá, la familia denuncia que las autoridades abandonaron la búsqueda ocho días después del hecho y la encontraron gracias a la ayuda de habitantes.

