En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Hallan cuerpo sin vida en El Hato y verifican si es una de las desaparecidas en Silvania

Hallan cuerpo sin vida en El Hato y verifican si es una de las desaparecidas en Silvania

Las fuertes lluvias se llevaron un carro cerca al municipio de Silvania y las autoridades trabajan en hallar a las personas desaparecidas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad