Hallan cuerpo sin vida en El Hato y verifican si es una de las desaparecidas en Silvania

A través de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que este viernes, 21 de noviembre, el cuerpo de Bomberos encontró en la vereda La Vega, finca El Totumo, jurisdicción del municipio de Tibacuy, en la zona ribereña del río Panches, un cuerpo sin vida con características femeninas, que podría ser una de las desaparecidas el pasado 17 en el vial que comunica a Tibacuy con Silvania.

"Los grupos operativos de Ponalsar, del Batallón de Atención y Prevención de Desastres No. 80, así como los cuerpos de Bomberos de Fusagasugá y Silvania, informaron que hacia las 2:30 de la tarde, en la vereda La Vega, finca El Totumo, jurisdicción del municipio de Tibacuy, en la zona ribereña del río Panches, fue hallado un cuerpo sin vida con características femeninas", informó.

De acuerdo con la información del mandatario, la extracción del cuerpo se hizo sobre las 4:30 de la tarde y se encuentra en manos de la unidad móvil de Policía Judicial para los procedimientos de inspección y plena identificación. Una vez confirmen los datos, darán detalles si se trata o no de una de las víctimas de este lamentable hecho a raíz de las fuertes lluvias en el departamento.

"Desde el Puesto de Mando Unificado, liderado por la administración municipal y con el apoyo de la @CundinamarcaGob, continuaremos con las labores de búsqueda y rescate. Estas acciones se reanudarán mañana a primera hora, con el firme propósito de dar con el paradero de la segunda mujer desaparecida", añadió.