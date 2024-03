¿Qué medidas se están tomando para brindar seguridad a conductores de Soacha? Alcalde responde

El paro de buses en Soacha está motivado por el temor generado por amenazas de bandas criminales hacia conductores y transportadores,quienes se sienten vulnerables ante esta situación. Estas amenazas se han materializado en audios y panfletos que circulan en lel municipio, generando un clima de inseguridad y miedo entre los trabajadores del transporte público.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, habló en Mañanas Blu con Néstor Morales y mencionó que estas amenazas no son hechos aislados ni recientes, sino que forman parte de una serie de eventos sistemáticos que vienen ocurriendo desde hace varios meses.

El punto crítico que desencadenó el cese de actividades fue el asesinato de un familiar de un transportador, lo que aumentó el temor y la preocupación en la comunidad.

Estamos trabajando junto con las empresas de transporte de la ciudad, junto con la Policía Metropolitana todas las unidades investigativas haciendo un "plan guitarra" para acompañar y fortalecer, por supuesto, la seguridad de los transportadores Y garantizando la movilidad de los ciudadanos dijo el alcalde de soacha

¿Por qué protestan los conductores en Soacha?

El mandatario insistió en que no son amenazas aislados. Además, mencionó cómo funcionan las extorsiones a los conductores y las medidas que se están tomando para brindar seguridad a los usuarios.

"Es el temor que ha venido generando las diferentes amenazas, panfletos, audios por parte de estructuras criminales que hoy no operan sólo en Soacha, sino que se ha convertido esto en un hecho de la región, pues las estructuras criminales desafortunadamente atemorizan, generan zozobra en los transportadores", resaltó.

Sánchez indicó que las investigaciones no han ratificado que los extorsionistas hagan parte del Tren de Aragua o de la estructura criminal liderada por alias 'Satanás'. Mencionó que las autoridades trabajan para dar con los delincuentes que siembran pánico entre los conductores.

"Lo único que yo he manifestado en acompañamiento de nuestra Policía Metropolitana es que hoy no podemos aducir a un estructurar criminal puntual hasta tanto no se tengan las respuestas de las unidades investigativas", contó.

¿Qué medidas se están tomando para brindar seguridad a los conductores?

El mandatario de Soacha mencionó en la entrevista las estrategias y medidas que van a tomar desde su administración en conjunto con las autoridades para proteger a los conductores de transporte público en Soacha.

"Desde la semana anterior venimos haciendo un plan denominado Plan Guitarra. Nuestra Policía Metropolitana lo que ha venido haciendo es acompañando las rutas de transporte subiéndose con policías uniformados, otros de civil. Estamos haciendo requisas dentro de los buses, estamos haciendo Caravanas por la Vida, estamos acompañando con presencia policial, presencia motorizada adicional. Estamos haciendo capacitación anti extorsión a las empresas de transporte de la ciudad", enfatizó.

Finalmente, mencionó cómo operan estas bandas y el tipo de extorsiones que le hacen a los transportadores. Los panfletos que les hacen llegar tienen un número telefónico al cual piden comunicarse y resaltó que las investigaciones avanzan para dar con los nombres de los registros de esos números celulares.

