¿Qué pasó en realidad en el paseo escolar en el que murió Samuel David?

Lo que prometía ser un paseo lleno de alegría para los estudiantes del grado segundo del Liceo San Rafael, terminó siendo una tragedia cuando Samuel Andrés, de solo 7 años, murió ahogado en una de las piscinas del Centro Recreacional el Bosque en Silvania, Cundinamarca.

Sobre las 6:00 de la mañana del viernes, 13 de septiembre, Dalis Rivas y Alexander Sandrea llevaron a su hijo al colegio para que salieran al paseo. Ella fue enfática en recomendarle a la profesora el cuidado de Samuel y en mencionar que el niño llevaba sus flotadores porque no sabía nadar, ante lo que la profesora del curso les respondió asegurándoles que todo iba a estar bien.

Cuando eran las 11:40 de la mañana, los papás de Samuel recibieron una foto dónde se veía a los niños del curso e indicaba que estaban en una caminata, poco más de una hora después enviaron la foto de los estudiantes reunidos almorzando, de ahí en adelante Dalis y Alexander no saben con certeza qué pasó con su hijo y como se dieron los hechos que llevaron a su muerte.

A las 2:43 de la tarde, desde el Hospital San Rafael de Fusagasugá se comunican con los papás del niño para decirles que llevan cerca de 20 minutos haciendo labores de reanimación, minutos después les confirman que el menor falleció.

Samuel David y sus papás // Foto: suministrada

Publicidad

¿Qué dice el hospital sobre el ingreso de Samuel David?

El reporte del Hospital San Rafael dice que el niño llegó en una ambulancia básica hasta la zona de urgencias a donde ingresa acompañado del señor Phillip Espejo, coordinador del Liceo San Rafael, quién les informa que el niño no responde después de haber sido sacado de una piscina del Centro Recreacional El Bosque.

Desde el momento del ingreso llegó sin signos vitales, sin embargo, el personal médico realizó todas las labores necesarias para intentar reanimarlo sin lograr el resultado esperado, 55 minutos estuvieron tratando de regresarlo a la vida.

Publicidad

Los papás de Samuel David piden saber la verdad

Está por cumplirse un mes desde aquel fatídico día y los papás de Samuel no tienen aún una versión oficial de cómo se dio la muerte de su hijo y mucho menos de la forma en la que fue atendido, le están pidiendo a las personas que estuvieron en el lugar que los contacten y les brinden información que les pueda ayudar a reconstruir los hechos.

Tienen dudas sobre si el centro recreacional contaba o no con el personal y los equipos de emergencia, quieren saber si desde la Alcaldía de Silvania realizan controles constantes a estos lugares de esparcimiento, no entienden cómo su hijo terminó ahogado en la piscina de adultos si debía estar en el espacio para niños, no saben a ciencia cierta si su hijo fue trasladado en una vehículo particular o en una ambulancia y tienen miedo que con el paso de los días sea más difícil conocer la verdad sobre ese paseo dónde se apagó la vida de este niño 7 años.

El caso de Samuel David se encuentra en la Fiscalía Seccional de Fusagasugá y esperan que la investigación avance de forma rápida.

La respuesta del colegio San Rafael

Publicidad

Rafael Espejo, representante legal del Liceo San Rafael, manifiesta que el colegio tenía todos los permisos y seguros necesarios para realizar la excursión.

Además, manifestaron que ellos están prestos a colaborar en las investigaciones necesarias y que de igual forma están haciendo sus averiguaciones para aportar al proceso.