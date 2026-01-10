¿Regresará el racionamiento de agua en Bogotá?: la CAR enciende la alarma en la Sabana

Bogotá enfrentó un año difícil durante el racionamiento de agua, tras la sequía que azotó a la capital y a municipios cercanos. Por eso, la sola mención de una nueva restricción preocupa a la ciudadanía. A menos de un año de haberse levantado la medida, un reporte de la CAR Cundinamarca reavivó la inquietud en la Sabana, donde crece el temor de un eventual regreso a la regulación del uso del líquido vital si la situación no mejora.

Durante más de un año, entre 2024 y 2025, los bogotanos convivieron con turnos, calendarios y un ahorro forzado, luego de que los embalses alcanzaran niveles críticos. Aunque en abril de 2025 el sistema mostró señales de recuperación, hoy las cifras vuelven a generar alerta.



¿Regresará el racionamiento de agua en Bogotá?

La advertencia más reciente proviene de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que informó que el Sistema Chingaza, principal fuente de abastecimiento de Bogotá y la Sabana, se encuentra en 67,17 % de su capacidad. Entre tanto, el embalse de Chuza, uno de los más importantes, reporta niveles bajos, con 68,09 %.

Lo más preocupante es que esta situación no está asociada a una temporada de sequía. De acuerdo con el Ideam, las condiciones climáticas en la región son neutrales, lo que indica que el descenso obedece principalmente al consumo y a la presión constante sobre las fuentes hídricas.

CAR Cundinamarca alerta por déficit de agua en el río Bogotá previo a la temporada seca

CAR enciende la alarma por déficit de agua en la Sabana

La CAR convocó el pasado 6 de enero una reunión de emergencia con alcaldes y representantes de municipios como Cajicá, Zipaquirá, Sopó y Tocancipá. El objetivo fue evaluar acciones para enfrentar un posible desabastecimiento hídrico.

Durante el encuentro, el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, advirtió que el crecimiento urbano y la alta demanda industrial están superando la capacidad de recuperación de ríos y embalses. “Sin haber empezado la temporada seca ya presentamos déficit de agua”, señaló el funcionario, quien insistió en la necesidad de adoptar medidas preventivas.



CAR prioriza consumo humano y pone límites a la industria

La entidad fue clara en señalar que la prioridad absoluta es el consumo humano. Por ello, no se autorizarán aumentos en las captaciones de agua para empresas o plantas industriales en la Sabana de Bogotá.

Entre las acciones planteadas están:



Fortalecer los programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA).

Impulsar proyectos de circularidad y aprovechamiento de aguas lluvias.

Evaluar la construcción de reservorios y la exploración de pozos subterráneos.

Promover inversiones para proteger páramos y zonas estratégicas para el recurso hídrico.

Aunque no se ha anunciado un nuevo racionamiento, el mensaje es claro: si no se reducen las presiones sobre el agua, Bogotá y la región podrían volver a enfrentar restricciones en el corto o mediano plazo.