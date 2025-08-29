Publicidad

Un muerto y dos capturados deja balacera en Funza, Cundinamarca

Un muerto y dos capturados deja balacera en Funza, Cundinamarca

Al parecer, los hombres se dirigían a robar una finca de la zona, llevaban armas y al momento de ser interceptados abrieron fuego.

Tres muertos deja balacera en Mosquera
Imagen suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 29, 2025 08:21 a. m.

Un muerto y dos capturados dejó una balacera en el municipio de Funza, Cundinamarca. De acuerdo con la información preliminar, unidades de Brigada 13 del Ejército interceptaron una camioneta en la que se desplazaban tres personas, todas extranjeras.

Al parecer, los hombres se dirigían a robar una vivienda de la zona, llevaban armas y al momento de ser interceptados abrieron fuego. En el hecho un presunto delincuente murió y otros dos resultaron heridos. En el hecho fueron incautadas varias armas de fuego.

El hecho ocurrió hacia las 3:30 de la mañana de este viernes, 29 de agosto, en el sector de Provivienda, según confirmaron las autoridades, quienes, tras verificar la identidad de los delincuentes, comprobaron que tenían antecedentes.

Imagen suministrada

Imágenes que circulan en grupos de WhatsApp de los habitantes de la zona muestran que ell sector donde ocurrieron los hechos está acordonado.
En desarrollo

