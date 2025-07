Vía de megaproyecto 4G deja incomunicada a vereda de La Calera por completo deterioro y abandono

En la vereda Jerusalén, del municipio de La Calera, Cundinamarca, hay una vía que en 2014 fue proyectada como una de las obras emblemáticas del programa de concesiones de cuarta generación (4G) en Colombia: la Perimetral Oriental de Bogotá (POB), que hoy atraviesa una profunda crisis. Con una inversión estimada en 1,6 billones de pesos, la vía prometía aliviar la congestión del tráfico procedente de los Llanos Orientales, desviándolo de la capital al conectar Cáqueza con el norte del país a través de Sesquilé.

Sin embargo, en la actualidad el panorama es desolador. Blu Radio conoció la denuncia de varios habitantes de esta vereda, quienes aseguran que la vía quedó en total abandono, al punto que los vehículos muchas veces quedan atascados.

De acuerdo con la denuncia, derechos de petición, cartas a la Alcaldía de La Calera, que afirma no tener injerencia sobre la vía al estar aún concesionada, quejas a la concesión y comunicados a la ANI no han sido suficientes para que este corredor vial sea reparado. Aseguran que “la pelota se la tiran entre entidades”, pero no hay una respuesta concreta.

Según los denunciantes, no solo los vehículos se ven afectados: niños, adultos mayores y estudiantes también son víctimas del abandono.

Cabe recordar que esta vía estaba planeada para iniciar obras en 2014 y ser entregada en 2019, pero la obra nunca se ejecutó. Un presunto error previsto en los estudios iniciales frenó los trabajos en las unidades funcionales 4 y 5, correspondientes a unos 60 kilómetros.

Entre tanto, la ANI manifestó que sobre este corredor se llevará a cabo una intervención en 16 puntos críticos en un plazo de 16 meses.

Se ha definido la intervención inmediata de 16 de estos puntos críticos, con una duración de 16 meses, los cuales iniciarán con los estudios y diseños de cada uno de ellos. Lo anterior con el fin de mitigar riesgos y garantizar la seguridad vial de los usuarios

Por este motivo, y tras haber radicado varios derechos de petición en los que las entidades afirmaban remitir el caso a las unidades correspondientes, los habitantes de algunos municipios, cansados de la situación, le confirmaron a Blu Radio que están planeando un paro regional para exigir la intervención inmediata de la vía, ya que, según imágenes conocidas, el deterioro es evidente.

“Entonces, en este momento los municipios de La Calera, Cáqueza, Choachí, Ubaque y Fómeque están convocando a este paro regional, a fin de poder solicitar, pedir o exigir a los diferentes entes territoriales el arreglo de las vías y una solución a los inconvenientes que ha generado esta supuesta creación de la Perimetral de Oriente. Esto está convocado para el 4 de agosto, a partir de las 5:00 de la mañana, y en lo que respecta al municipio de La Calera, uno de los afectados, el punto de encuentro será el peaje de Los Patios”, aseguró la denunciante.

Mientras esta situación se soluciona, adultos mayores, que frecuentemente tienen citas médicas programadas, deben caminar por encima del barro para poder salir a una vía principal y conseguir transporte público. Asimismo, los vecinos aseguran que, en otras partes de la vía, personas con más recursos económicos han comprado recebo para aplicarlo sobre el terreno y mejorar un poco las condiciones. Sin embargo, afirman que, al menos en el punto de la vereda Jerusalén, la capacidad económica no les permite, por sus propios medios, tratar de solucionar esta problemática.