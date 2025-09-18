Agentes de tránsito y Policía se toman zonas comerciales de Cali por Amor y Amistad

En Cali las autoridades se preparan para la celebración de la fiesta de amor y amistad el próximo fin de semana, para esto han anunciado que desplegaran diferentes operativos tanto de seguridad como de movilidad, para garantizar el control de cualquier situación de riesgo que se pueda presentar.

Desde la Secretaría de Movilidad se lanzó un llamado a los caleños para evitar conducir bajo estado de alicoramiento, teniendo como precedente, que esta fecha es una de las que reporta mayor siniestralidad en todo el año.

Como parte de las medidas, se desplegarán más de 200 agentes de tránsito en diferentes puntos estratégicos de Cali, con énfasis en operativos de control y pruebas de alcoholemia.

"Tendremos operativos desplegados en toda la ciudad, sobre todo haciendo controles de alcoholemia, para garantizar la seguridad en las vías. El compromiso de los conductores es clave para proteger la vida, no solo la propia, sino también la de quienes nos rodean", afirmó el secretario de Movilidad, Gustavo Orozco.



Por su parte, el secretario de Seguridad Jairo García, anunció además presencia institucional en el sistema de transporte masivo MIO, donde se buscará promover la convivencia ciudadana y evitar incidentes que empañen la celebración.

"Desplegaremos sl secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Bienestar Social, para recordarle a los caleños que tengamos un fin de semana de amor y amistad con generación de convivencia, con tranquilidad y que podamos disfrutar en paz", afirmó García.

Desde la Policía Nacional también se anunció que "mujeres y hombres de la Policía Nacional de Cali durante este fin de semana estarán ejecutando el Plan Arcángel, que incluye acompañamiento a propios y visitantes en los diferentes lugares de esparcimiento público, para garantizar la seguridad." BG. Henry Bello, Comandante Policía Metropolitana de Cali.