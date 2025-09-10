Alcalde de Pradera: "No hay pista de los motivos del asesinato de secretario de Gobierno"

La comunidad de Pradera, en el departamento del Valle del Cauca, sigue consternada tras el trágico asesinato de su secretario de Gobierno, José Dorián Jiménez. El lamentable suceso ocurrió mientras el funcionario se encontraba disfrutando del partido de la selección Colombia en la plaza principal del municipio, en compañía de otros funcionarios, concejales y público en general.

En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde Francisco Javier Guzmán, reveló que hasta el momento, no existen pistas concretas sobre los autores o los móviles detrás de este atroz crimen. El alcalde Guzmán subrayó la gravedad de la situación, describiéndola como una "violencia desbordada por todos lados".



Detalles del trágico suceso

Una pantalla gigante fue instalada en una de las esquinas del parque principal de Pradera, una costumbre arraigada cuando juega la selección Colombia, para que la comunidad pudiera congregarse y disfrutar del encuentro deportivo.

Fue en este ambiente de camaradería y expectativa donde la tragedia golpeó inesperadamente. José Dorián Jiménez, el secretario de Gobierno, se encontraba entre la multitud, junto a varios funcionarios de la alcaldía, incluyendo a su asistente, quien también resultó herido por un disparo.

El alcalde Francisco Javier Guzmán relató los difíciles momentos vividos tras ser informado del ataque. "Estaba un grupo de la alcaldía viendo el partido. Acá se acostumbra cuando hay partidos de la selección Colombia colocar una pantalla en la plaza principal en una de las esquinas del parque y ahí estaba un grupo de funcionarios con concejales y público en general viendo el partido cuando sucedió el trágico hecho", explicó Guzmán, detallando el escenario previo al ataque.



Recompensa

La ausencia de información sobre los responsables ha sido uno de los puntos más preocupantes para las autoridades y la población de Pradera. El alcalde Guzmán fue enfático al señalar la falta de avances en las primeras horas tras el crimen. "Desafortunadamente, hasta el momento no hay ninguna pista", declaró.

