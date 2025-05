Alias 'Oso Yogui' sería autor intelectual de secuestro de Lyan, reveló alcalde de Cali

Al finalizar un consejo de seguridad que contó con la presencia de las autoridades locales, el alcalde de Cali , Alejandro Éder, reiteró que se mantiene vigente una millonaria recompensa de hasta $200 millones de pesos por información que permita ubicar al alias 'Oso Yogui', segundo cabecilla de las disidencias de las Farc 'Jaime Martínez'.

Según el mandatario, este hombre es el responsable del atentado contra el CAI de la policía PETAR el pasado 25 de abril y del reciente secuestro de Lyam Hortua, el niño de 11 años que fue llevado hasta la zona montañosa de ese municipio el pasado fin de semana.

"Reiteramos la recompensa de hasta $200 millones por el comandante de la 'Jaime Martínez', este delincuente es el responsable no solo de la bomba que se vio en el oriente de Cali que se vio hace dos semanas, sino además del secuestro del niño de 11 años en Jamundí. Cualquier persona que tenga información que nos pueda conducir a la ubicación y captura de 'Yogui'", dijo el alcalde.

Por otro lado, decenas de caleños, entre las que están familiares, amigos y personas cercanas al pequeño Lyan Hortua, se reunieron este jueves en la plazoleta de San Francisco, frente a la sede de Fiscalía, y con pancartas, globos, una banda marcial y oraciones, exigieron la libertad de este niño que completa cinco días secuestrado en Jamundí.

"Estamos en un momento muy difícil, donde ya no podemos soportar, ni mucho menos creer que un nuño de tan solo 11 años esté secuestrado. Esa gente no tiene alma, los secuestradores son malos. Nosotros estamos en angustia porque no sabemos si está comiendo, si está siendo tratado bien o si le están pegando, no sabemos nada", señaló Alexander Hortua, tío del pequeño.

La exigencia puntual de la familia de Lyan es un gesto de solidaridad y la intervención misma del Gobierno nacional, ya que hasta el momento el presidente Gustavo Petro, no se ha pronunciado respecto al secuestro del menor de edad.

"Al señor presidente, que por favor, se manifieste que nos hable, que nos colabore, porque no sabemos nada, y queremos pruebas de que esté vivo, queremos noticias de él. Queremos la presencia del presidente de Colombia, los niños no tienen nada que ver con esta guerra", expresaron Milena y Andrés Buitrago, primos de Lyan.

Mientas tanto, las autoridades continúan recolectando datos y adelantando la búsqueda para localizar al pequeño. Cabe señalar que ya organismos humanitarios están intermediando para lograr que las disidencias de las FARC liberen a este pequeño.