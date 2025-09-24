En vivo
Mineros en Segovia
Vía la Llano
Petro en la ONU
B King y Regio Clown

"Amenaza terrorista no desaparece" llamado del alcalde de Cali al Gobierno Nacional

"Amenaza terrorista no desaparece" llamado del alcalde de Cali al Gobierno Nacional

El mandatario caleño le pidió al presidente Gustavo Petro que entregue más recursos a la Fuerza Pública.

Alcalde de Cali, Alejandro Eder
Alcaldía de Cali
Por: Stephany Toledo
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

Durante la mañana de este miércoles, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, estuvo visitando los barrios La Base y Villa Colombia, sectores más afectados con el atentado terrorista ocurrido hace un mes contra la base aérea.

Desde este lugar, el mandatario habló de la preocupación que aún vive la ciudad ante el riesgo de otro ataque de este tipo, pues asegura que la amenaza aún no desaparece, por lo que es urgente fortalecer las capacidades de la fuerza pública.

"La amenaza del terrorismo, desafortunadamente, no ha pasado. Yo reitero mis llamados al Gobierno Nacional y al presidente Petro a que le devuelva los recursos al Ministerio de Defensa, la Policía y las Fuerzas Militares, para que puedan fortalecer su capacidad de inteligencia, porque si no se tiene inteligencia, es imposible prevenir esas bombas", dijo el mandatario.

atentado en cali

En esta misma intervención, el alcalde Eder también se refirió al incremento de hechos violentos que han ocurrido en la ciudad, pues en lo corrido de este año se han registrado 726 homicidios.

"Tuvimos los últimos tres meses con menos homicidios registrados desde 1995. Vienen disminuyendo los homicidios, pero ¿cuál es el problema? Que Cali sigue siendo muy peligrosa. ¿Qué hay que hacer? Seguir fortaleciendo a la fuerza pública. Llegó el bloque de búsqueda y, actualmente, con recursos de Cali y también con cooperación de aliados, entre ellos Estados Unidos, estamos diseñando un sistema antidrones para proteger a la ciudad de esta amenaza", puntualizó Eder.

Cali

atentado terrorista

