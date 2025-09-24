Arena USC de Cali, reconocida como uno de los mejores escenarios de espectáculos de Latinoamérica

Cali se sigue posicionando a nivel internacional como una ciudad rica en escenarios para la cultura y el espectáculo. Así quedó demostrado luego que la Arena USC Carlos fuera calificada como uno de los mejores escenarios de Latinoamérica.

La arena, fue incluida por el portal estadounidense Color Radio, con sede en Atlanta, en su ranking de los mejores teatros de América Latina en 2025, ubicándola en el tercer lugar junto a escenarios icónicos como el Teatro Colón de Buenos Aires, la Sala Nezahualcóyotl de Ciudad de México y el Teatro Solís de Montevideo.

Lo llamativo del reconocimiento es que este espacio caleño abrió sus puertas apenas en 2024. Desde entonces, se ha convertido en motor de proyección cultural y social para la región.

“Para la Arena USC significa mucho este reconocimiento, porque nosotros le estamos apostando a la cultura y el entretenimiento desde la fase inicial, y llegar a un reconocimiento como este en tan corto tiempo sin haber cumplido el primer año, es una muestra inequívoca de que algo estamos haciendo bien y que vamos por muy buen camino”, destacó el rector de la Universidad Santiago de Cali, Carlos Andrés Pérez Galindo.



La Arena USC cuenta con capacidad para más de 2.200 espectadores y 800 parqueaderos cubiertos en un escenario subterráneo con tecnología de punta. Su infraestructura combina innovación de última generación, un sistema de sonido e iluminación de alto nivel, sillas tipo cine y un aire acondicionado de gran potencia, lo que la convierte en un espacio versátil para conciertos, espectáculos y convenciones.

En menos de un año, por su escenario han pasado agrupaciones y solistas de gran trayectoria, como Grupo Niche, Grupo Bahía, Toreros Muertos, Alberto Plaza, Rata Blanca y Juan Fernando Velasco. También ha sido casa para producciones musicales como Hombres a la Plancha y V de Vinilo.

El listado publicado por Color Radio destaca precisamente esa capacidad de atraer espectáculos de distintos géneros, lo que convierte a la Arena en un punto estratégico para la industria del entretenimiento en la región.

De acuerdo con el rector Pérez Galindo, para este 2025 tienen como apuesta el cerrar el año con, por lo menos, 44 conciertos y será un escenario principal para la Feria de Cali.

Con esta distinción, la Arena USC no solo pone a Cali en el mapa internacional de la cultura y el entretenimiento, sino que también confirma su papel como epicentro regional de espectáculos de gran formato.