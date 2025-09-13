Asesinan a líder juvenil y estudiante universitario en Buenaventura: esto se sabe

Alan Josué Valencia Cuero era un líder social, juvenil y futbolista. También era estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Pacífico y ejercía su liderazgo en zonas como Bahía Málaga.

El joven de 17 años trabajaba en el impulso al deporte y la educación; además, hacía parte de la escuela de formación de liderazgos.

Alan se desplazaba por el barrio Los Pinos, en Buenaventura, de camino a su casa cuando fue atacado con arma de fuego desde un vehículo en movimiento. A pesar de recibir auxilio, falleció en el lugar de los hechos.

Autoridades, organizaciones sociales y la universidad han rechazado los actos violentos en contra de los líderes sociales de la región. Por su parte, la Defensoría del Pueblo incluyó al municipio de Buenaventura en sus alertas tempranas para defender los derechos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, según afirmó Leonardo González, director de Indepaz.

Se recuerda que los grupos al margen de la ley que actúan en Buenaventura son el frente Jaime Martínez, del autodenominado Bloque Occidental del Estado Mayor Central, el Clan del Golfo, Los Espartanos, Los Shotas y otras bandas delincuenciales de carácter local.