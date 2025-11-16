En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ataque con granada contra estación de Policía Los Mangos, en Cali, deja tres lesionados

Ataque con granada contra estación de Policía Los Mangos, en Cali, deja tres lesionados

Este lugar ya había sido atacado este año, en la oleada terrorista que se vivió en el mes de junio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad