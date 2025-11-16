Ataque con granada contra estación de Policía Los Mangos, en Cali, deja tres lesionados

Alrededor de las 10:00 de la noche de este sábado, 16 de noviembre, un estruendo se escuchó en la avenida Ciudad de Cali, al oriente de la ciudad. Rápidamente vecinos y autoridades salieron a verificar que era lo que había ocurrido y se dieron cuenta que, nuevamente, la estación de Policía del sector de Los Mangos, había sido atacada.

Según el reporte oficial, sujetos a bordo de un vehículo, lanzaron una granada contra la instalación policial, hecho que generó daños en la fachada y en el que tres personas resultaron lesionadas con esquirlas, dos policías y un civil, quienes se encontraban cerca en el momento de los hechos.

De inmediato las autoridades desplegaron un plan candado para localizar el vehículo desde el cual se lanzó el explosivo, mientras que la zona fue acordonada para verificar que no hubiera más elementos que representaran un riesgo tanto para la comunidad civil como para los policías. Ya se inició la investigación correspondiente.

Hay que señalar que la estación de Los Mangos, ya había sido atacada este año, justo durante la oleada terrorista del 10 de junio, siendo la tercer estación de Policía de la ciudad a la que le lanzaron explosivos, ese día murió uno de los responsables del atentado.