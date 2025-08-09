Ataque contra Armada en Buenaventura deja una menor herida: hay un capturado de las disidencias

La Armada informó que, en hechos que son materia de investigación, un vehículo atacó a tiros a integrantes del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 24 durante un procedimiento de registro de corto alcance en el corregimiento de Bajo Calima, zona rural del Distrito Especial de Buenaventura.

De acuerdo con el reporte, los tripulantes del automotor ignoraron la orden de detenerse y dispararon contra las tropas. Según información de la comunidad, una menor resultó herida por arma de fuego en medio del ataque. La víctima fue auxiliada en el lugar y trasladada a un centro médico en Buenaventura, donde recibe atención especializada y se recupera satisfactoriamente.

Las autoridades incautaron el vehículo y capturaron a su conductor, quien, según las primeras investigaciones, pertenecería al Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) “Jaime Martínez”. Tanto el detenido como el automotor quedaron a disposición de la autoridad judicial competente para definir su responsabilidad en los hechos.

La Armada Nacional rechazó el ataque, que calificó como una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos. Además, anunció que interpondrá la denuncia correspondiente y reiteró su compromiso de mantener operaciones ofensivas en el Pacífico colombiano para garantizar la seguridad de la población.