Atentan contra coronel del Ejército en plena vía pública de Popayán; quedó gravemente herido

El teniente coronel del Ejército Rafael Granados Rueda, perteneciente al Grupo de Operaciones de la Brigada Contra el Narcotráfico N.° 3, fue víctima de un ataque dirigido en Popayán que vuelve a poner bajo tensión la situación de seguridad en el departamento del Cauca.

El oficial, reconocido por su participación en operaciones contra estructuras dedicadas al narcotráfico en el suroccidente del país, se desplazaba en un vehículo particular blanco cuando fue interceptado por sicarios que se movilizaban en motocicleta.

Sicarios atentaron contra el coronel del Ejército Rafael Granados Rueda. Foto: Suministrada

De acuerdo con los testimonios iniciales, los agresores se acercaron al vehículo en movimiento y dispararon en repetidas ocasiones, impactando al oficial de manera directa.

El ataque ocurrió exactamente en inmediaciones de las casas fiscales ubicadas en el sector de La Toscana, una zona residencial cercana a instalaciones militares. El lugar quedó acordonado mientras unidades de la Policía y del Ejército avanzaron en la recolección de evidencia.



Tras el ataque, las autoridades activaron un plan candado en distintos puntos de Popayán para intentar ubicar a los responsables. Investigadores revisan cámaras de seguridad del sector y recopilan declaraciones de testigos que presenciaron la fuga de los sicarios.

El teniente coronel Granados Rueda tiene una trayectoria destacada en la lucha contra el narcotráfico y ha liderado varias operaciones recientes en áreas rurales del Cauca, una de las regiones más complejas del país por la presencia de grupos armados ilegales. Aunque las autoridades no han confirmado una hipótesis sobre el móvil del crimen, no descartan que esté relacionado con las operaciones que dirigía.