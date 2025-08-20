Autoridades en Cali inician plan para disminuir homicidios; van 615 en el 2025

En el más reciente consejo de ministros, el presidente de la República, Gustavo Petro, manifestó su preocupación por el incremento en los homicidios en varias ciudades del país. En el listado se incluía a Cali, con un incremento del 7% en el 2025, con más de 40 casos comparado con el año anterior.

Ante este panorama, las autoridades de la capital vallecaucana anunciaron el fortalecimiento del 'Plan de Choque' que se está llevando a cabo desde el mes de mayo, para así contrarrestar estos índices, con acciones especiales en sectores vulnerables como el oriente y la ladera de la ciudad.

"Tenemos un incremento en el delito de homicidio en la Metropolitana de Cali, y ¿Cómo vamos a combatirlo? a través del plan cazador, para identificar e individualizar a los sicarios, para evitar que cometan afectaciones a la vida, a través de allanamientos, puestos de control itinerantes y también apoyados en las herramientas tecnológicas que tenemos como el sistema de aeronaves remotamente tripuladas y el circuito de televisión", señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Henry Yesid Bello.

Por su parte, el secretario de seguridad de Cali, Jairo García, aseguró que también se están fortaleciendo las acciones preventivas para proteger la vida de los ciudadanos, trabajando de la mano con la comunidad y evitando así altercados que desencadenen muertes violentas.

"En un ejercicio profundo de prevención, con la estrategia de Jóvenes en la Buena, un ejercicio de focalización con mayor presencia y actuación de la fuerza pública, y judicialización sobre los responsables de los homicidios, además de trabajar en temas de convivencia, que también es un porcentaje significativo de los homicidios en Cali", dijo el secretario.

