Cali no levanta cabeza en lo económico, ¿cuántos meses de salario les deben a los jugadores?

El Deportivo Cali atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. A pesar de los intentos por mantener el optimismo en lo deportivo, la situación financiera sigue golpeando con fuerza al plantel profesional.

Así lo confirmó el capitán del equipo, Avilés Hurtado, quien reveló en Blog Deportivo que actualmente el club mantiene una deuda de dos meses de salario con los jugadores. Aunque existe un ambiente de esperanza por la inminente asamblea de asociados, la incertidumbre sobre el futuro económico del equipo aún preocupa a hinchas y plantilla.

"Tenemos un parte ahí de tranquilidad por el tema de la asamblea porque estamos con mucha confianza y mucha ilusión de que todo va a salir bien también", dijo el jugador de 38 años en Blu Radio.

Avilés Hurtado, capitán del Deportivo Cali X: @AsoDeporCali

¿Qué pasará en la asamblea del Cali?

Vale recordar que la asamblea del próximo viernes, 22 de agosto, se podría avanzar en el proceso de conversión del club en sociedad anónima y se apruebe la propuesta de inversión liderada por el conglomerado centroamericano IDC.

"Nos estamos concentrando directamente en los entrenamientos, sabemos que hay deudas pero que el viernes todo va a marchar bien, entonces por ese lado estamos tranquilo", señaló el delantero.

El orden del día de la asamblea contempla 13 puntos, entre ellos la aprobación de los estados financieros, la conversión a sociedad anónima y la capitalización de pasivos. Sin embargo, algunos socios y periodistas han expresado preocupación porque en la convocatoria no aparece explícitamente la presentación de los inversionistas, lo que ha generado dudas sobre la transparencia del proceso.

Desde el entorno del club, afirmaron que la claridad no depende de los posibles inversionistas, sino de la actual dirigencia del equipo, que ha manejado con cierto hermetismo la propuesta.

Mientras tanto, los jugadores se concentran en lo deportivo y en preparar el duelo ante Boyacá Chicó, aunque no ocultan las dificultades que enfrentan sus familias por la falta de pagos. “Sí es complicado, pero confiamos en que el viernes todo se resuelva. El Cali es un equipo gigante y merece salir adelante”, concluyó el capitán. El próximo fin de semana podría marcar un antes y un después en la historia del cuadro azucarero, que busca recuperar su grandeza dentro y fuera de la cancha.