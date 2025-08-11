Avilés Hurtado, goleador del Cali: "Sé que vamos a pelear las finales"

El delantero del Deportivo Cali Avilés Hurtado vive un gran momento en el inicio de la liga colombiana, consolidándose como goleador con cuatro anotaciones en cinco partidos.

En diálogo con Blog Deportivo, el atacante analizó el reciente empate frente a Millonarios en El Campín y aseguró que confía plenamente en el proyecto azucarero. En ese sentido, envió un mensaje a la afición para que confíen en el proyecto deportivo y se vea los frutos.

“Lo que más me duele es no poder darles las alegrías que se merecen. Nos han apoyado en momentos complicados. Les pido que sigan confiando en el proyecto, que pronto llegarán las victorias. Sé que vamos a estar peleando la final, estoy casi seguro”, dijo.

Hurtado reconoció que el inicio del partido en Bogotá fue complicado y el equipo dejó escapar los tres puntos por algunos detalles. Pese a que los caleños estuvieron cerca de la victoria, valoró el punto conseguido ante un rival difícil.

Avilés Hurtado, capitán del Deportivo Cali X: @AsoDeporCali

“En los primeros 35 minutos el rival fue muy superior, dejamos mucho que desear. Pero gracias a Dios el profe hizo las modificaciones a tiempo, el equipo se paró mejor y pudimos revertir la situación”, afirmó.

El atacante explicó que el cambio de sistema y la energía de los jugadores que ingresaron fueron claves para equilibrar el juego. También resaltó la calidad del plantel y la necesidad de adaptarse rápidamente, pues “no hay mucho tiempo”.

Publicidad

“Llegábamos tarde a los balones, estábamos muy partidos. Con la modificación, empezamos a tener la posesión, fuimos más agresivos e intensos”, señaló.



Llegada de Avilés al Cali

Sobre su llegada al Deportivo Cali, Hurtado reveló que la decisión se dio de forma rápida y motivada por el deseo de quedarse en la ciudad.

“Cuando hablé con el profe Gamero me convenció de que podía aportar mucho. Entendía que la situación económica no era la mejor, pero quería disfrutar, demostrar mi fútbol y ayudar al equipo”, dijo, destacando la importancia de lo deportivo y lo humano por encima de lo financiero.

En cuanto a su estilo de juego, el delantero recordó que sus chilenas y volteretas son gestos que le salen de manera natural. “Desde pequeño me gustaban las piruetas. No soy buen cabeceador, así que cuando veo la pelota arriba, la chilena me sale más fuerte”, comentó, agradeciendo a la afición por el apoyo constante.