Millonarios reveló el parte médico de Andrés Llinás tras fuerte lesión

El defensa central Andrés Llinás sufrió una delicada lesión durante el partido que Millonarios disputó contra Deportivo Cali en horas de la noche del pasado viernes 8 de agosto, correspondiente a la sexta fecha de la Liga BetPlay, encuentro que finalizó 3-3 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

La jugada que encendió las alarmas se produjo en medio de un forcejeo con un rival, bajo una intensa lluvia. En la acción, el pie izquierdo del jugador quedó atorado en el césped y, por la fuerza del choque, se torció bruscamente, provocándole un dolor inmediato. La escena fue tan impactante que el técnico Alberto Gamero desvió la mirada al percatarse de la magnitud de la lesión.

🔵😱 Imágenes sensibles. Andrés Llinás sufrió una fuerte lesión contra Deportivo Cali. Le deseamos la mejor recuperación al defensor de Millonarios.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/1DykaXdtsk — Win Sports (@WinSportsTV) August 9, 2025

Millonarios informó el parte médico de Llinás

Horas después del compromiso, el jugador fue remitido a un centro médico para exámenes especializados. En la madrugada de este sábado, 9 de agosto, el club emitió un comunicado oficial, por medio de sus redes sociales.

“Millonarios FC informa que el jugador Andrés Llinás, en el juego de este viernes ante Deportivo Cali, sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda. Se realizará intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según su evolución. ¡Fuerza Andrés!”, informaron. La noticia preocupó a los hinchas del equipo embajador.

La recuperación del defensor dependerá de su evolución postoperatoria, por lo que aún no se ha establecido un tiempo exacto de baja.

