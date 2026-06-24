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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Avioneta se accidentó en pista de aterrizaje en el aeropuerto de Cartago, Valle

Avioneta se accidentó en pista de aterrizaje en el aeropuerto de Cartago, Valle

La aeronave presentó una falla, cayó en la pista, se partió en dos y se incendió.

Avioneta accidentada en Cartago, Valle.
Avioneta accidentada en Cartago, Valle.
Foto: tomada de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

Organismos de socorro atendieron en la mañana de este miércoles un accidente aéreo en el norte del Valle del Cauca. El hecho ocurrió en el en el Aeropuerto Santa Ana del municipio de Cartago, cuando una avioneta se estrelló contra la pista de aterrizaje, después de presentar una falla.

Al caer, la aeronave se partió en dos y se incendió, situación que fue inmediatamente atendida por el personal de la terminal aérea, logrando el rescate de la piloto, quien es una estudiante de una escuela de aviación del municipio.

"Hubo un incidente con una aeronave HK735G C150 que en el aterrizaje chocó con la pista, se produjo un conato de fuego, iba ocupada por una estudiante que afortunadamente salió ilesa luego de la reacción inmediata de bomberos", es el reporte de la Aeronáutica Civil.

Al parecer, la estudiante se encontraba haciendo pruebas de vuelo, y en medio de las maniobras del proceso de instrucción se registró la falla que finalizó en el accidente, dejando la aeronave en pérdida total.

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"Se presentó un incidente de una aeronave adscrita a la escuela de aviación Halcones. Afortunadamente no hay personas lesionadas. Estamos siguiendo todas las indicaciones de la Aeronáutica Civil, para estos casos", indicó el alcalde de Cartago, Juan David Piedrahita a través de su cuenta de X.

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