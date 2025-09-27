"Bandas de Buenaventura están mintiendo al hablar de voluntad de paz": Delegado del gobierno

En medio de la tensión que se vive en Buenaventura, por el recrudecimiento de la guerra entre 'Shottas' y 'Espartanos', distintos sectores del distrito están exigiendo conocer el verdadero estado de la Mesa Socio-Jurídica que se adelanta con estas dos bandas criminales.

Por esta razón, Fabio Cardozo, el delegado del Gobierno Nacional en este espacio, aseguró que, aunque él siempre ha mantenido la disposición para avanzar en el proceso y constantemente tiene comunicación con los líderes de estos grupos, la realidad de los últimos días demuestra que la voluntad de paz de las bandas únicamente se queda en las palabras y sus comunicados.

"Simplemente están mintiendo, no hay sinceridad, lo que expresan en los comunicados no es lo que pasa en la calle. Son acciones criminales, lo que está pasando es la muerte en Buenaventura, y hoy el distrito está de luto. Entonces, si es cierto que tienen voluntad de seguir adelante, la única manera de demostrarlo es con hechos, con compromisos reales. Pero hablar de paz y asesinar gente inocente es un absurdo; a ese juego macabro no queremos sumarnos", señaló Cardozo.

En cuanto a la posibilidad del regreso de la tregua entre ambas bandas, el delegado aseguró que siempre fue un acuerdo entre los grupos, y Buenaventura no puede estar esperanzada en la paz de los violentos.