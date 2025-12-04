Bares y gastrobares de Cali piden igualdad en horarios y advierten crisis por operativos

Con carteleras, pasacalles e incluso ataúdes, propietarios de bares, gastrobares y trabajadores del sector nocturno de Cali realizaron una protesta en la Calle 5, a la altura de Comfenalco para rechazar los operativos adelantados por las autoridades. Según ellos, estas intervenciones los están afectando debido al cierre de sus establecimientos a la 1:00 de la mañana.

Los manifestantes aseguran que estos cierres han impactado negativamente sus ingresos y afirman que, pese a haber presentado múltiples solicitudes a la Alcaldía en busca de soluciones, aún no han recibido respuesta.

"En este momento algunos establecimientos funcionan hasta las 3:00 de la madrugada y otros solo hasta la 1:00 de la mañana. Estamos pidiendo el derecho a la igualdad porque nosotros pagamos impuestos y predial. Unos pueden trabajar y otros no, y eso nos perjudica; algunos estamos endeudados", indicó Brayan Carabalí, vocero del sector.

Una de las razones de los cierres tendría relación con el concepto de uso del suelo, requisito que, según los afectados, debe ser revisado.

"Aparentemente, algunas zonas del Peñón figuran como residenciales, pero locales como el nuestro llevan más de once años funcionando. Ahora dicen que no es comercial sino residencial, y es algo que venimos trabajando desde antes del POT", explicó José Holguín, propietario de un establecimiento en el sector.

En total, las autoridades han intervenido 16 zonas de la ciudad con este tipo de operativos, lo que ha generado el cierre de más de 40 establecimientos. Frente a esto, el secretario de Seguridad, Jairo García, invitó a los comerciantes a presentar una solicitud formal si consideran que el cierre no corresponde a la norma.

"Cada cierre es particular según la actividad económica o el uso del suelo. Si hay un caso que no corresponda, se verifica con la Policía. Quien no esté de acuerdo puede presentar su solicitud", manifestó García.

El gremio advierte que la continuidad de estos operativos pondría en riesgo al menos 65.000 empleos. Además, solicitan que durante diciembre se amplíe el horario de funcionamiento para aprovechar la temporada decembrina y la Feria de Cali.

