Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Bares y gastrobares de Cali piden igualdad en horarios y advierten crisis por operativos

Bares y gastrobares de Cali piden igualdad en horarios y advierten crisis por operativos

Aseguran que los operativos de la Secretaría de Seguridad los tiene al borde de la quiebra. Piden condiciones para seguir abiertos al público durante la temporada decembrina.

Con ataúdes y pasacalles, bares de Cali protestan contra cierres tempranos.
Suministrada por el gremio nocturno.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

