Buscan a propietario de mansión construida ilegalmente en zona de reserva forestal en Cali

Luego de varias denuncias interpuestas por la comunidad del corregimiento de Golondrinas en Cali, se logró recuperar un predio público de aproximadamente 50.000 metros cuadrados, el cual había sido ocupado de manera irregular.

En el lugar se había construido una vivienda de tres pisos con jacuzzi, parqueaderos y hasta una piscina, ocupando con la construcción aproximadamente 1.200 metros del terreno.

“Hay una orden de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), reiniciamos el proceso de recuperación de un espacio de reserva forestal es un predio de uso público en el corregimiento de Golondrinas y continuaremos con otros a los largo y ancho del Distrito“, dijo Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

La mansión fue construida sin los permisos legales y actualmente estaría avaluada en más de 2.500 millones de pesos. Tras varios meses de seguimiento se decidió devolverle al municipio el terreno, además de solicitar a la comisión disciplinaria adelantar la investigación de las personas ocupantes del predio.



“En la primera visita realizada por las autoridades, en marzo de 2024, se ordenó la suspensión de la obra. Sin embargo, hicieron caso omiso. Hoy, tras haber surtido todas las instancias, con plenas garantías procesales, con fallos de tutela que niegan las peticiones del accionante, logramos tomar posesión de este predio”, manifestó Luis Eduardo Varela, subsecretario de Acceso a Servicios de Justicia de Cali.

Hay que mencionar que este año se han realizado distintos operativos por la alcaldía en zonas como el puente de La Viga en Pance, la glorieta de Siloé, el parque Brisas de Mayo, el corredor de la Autopista Suroriental y la calle 26, lugares y terrenos que hoy le pertenecen al distrito.