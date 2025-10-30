Cali refuerza la seguridad para Halloween: 1.300 policías vigilarán las calles

Las autoridades de Cali anunciaron un plan de contingencia para garantizar la seguridad durante la celebración de Halloween este viernes 31 de octubre. El secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García, explicó que ya fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) y se adelantó un consejo de seguridad con el fin de coordinar acciones entre los distintos organismos de control.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali anunció que alrededor de 1.300 uniformados estarán desplegados en diferentes puntos de la ciudad para prevenir hechos que alteren la tranquilidad ciudadana, especialmente, las caravanas de motociclistas que, cada año, generan desórdenes en la vía pública

El concejal Roberto Ortiz hizo un llamado a las autoridades para que se realicen operativos estrictos en las principales vías, ante las convocatorias que circulan en redes sociales invitando a participar en dichas caravanas.

La Secretaría de Movilidad anunció que podrían implementarse cierres viales temporales en zonas como el túnel de la Avenida Colombia y el de Comfandi El Prado, dependiendo del flujo vehicular y las condiciones de seguridad.