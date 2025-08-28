Cali rinde emotivos homenajes a víctimas del atentado a la base aérea

En Cali, la ciudad se ha unido en actos de profundo respeto y recuerdo para honrar a las víctimas del reciente atentado ocurrido en la base aérea.

Entre las ceremonias que se están llevando a cabo, destaca el homenaje dedicado a Juan Diego Martínez, un joven de apenas 17 años que perdió la vida mientras caminaba junto a su madre, quien aún se encuentra en proceso de recuperación tras resultar herida en el ataque.

"Lo recuerdo como el motor de la alegría, un niño muy juicioso y estudioso", expresaron profesoras en medio del homenaje.



Más homenajes

Por su parte, Martha Lucía Agudelo, reconocida por su vocación docente y su dedicación a la primera infancia, fue otra de las víctimas mortales del atentado. Sus compañeros de trabajo, estudiantes y familiares han expresado su tristeza por la pérdida de una mujer que dedicó su vida a la formación de niños y niñas en sus primeros años de vida.

Este jueves, amigos y familiares de la profesora a Martha Lucía Agudelo Martínez, docente de preescolar y otra de las víctimas, se reunieron en la comuna 15 de Cali y con mensajes, flores y pancartas la recodaron.

Colegas, resaltaron su entrega y compromiso con la educación de los más pequeños.

