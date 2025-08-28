Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Tensión EEUU-Venezuela
Familia San Andrés
Tiroteo Minneapolis
Secuestro de militares

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cali rinde emotivos homenajes a víctimas del atentado a la base aérea

Cali rinde emotivos homenajes a víctimas del atentado a la base aérea

Este jueves, familiares de Juan Diego Martínez, menor fallecido, y de la profesora Martha Agudelo, víctimas del atentado en la base aérea, rindieron un sentido homenaje.

Durante los homenajes, los asistentes también expresaron su solidaridad con las familias afectadas.
Durante los homenajes, los asistentes también expresaron su solidaridad con las familias afectadas.
Foto suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 06:41 p. m.

En Cali, la ciudad se ha unido en actos de profundo respeto y recuerdo para honrar a las víctimas del reciente atentado ocurrido en la base aérea.

Entre las ceremonias que se están llevando a cabo, destaca el homenaje dedicado a Juan Diego Martínez, un joven de apenas 17 años que perdió la vida mientras caminaba junto a su madre, quien aún se encuentra en proceso de recuperación tras resultar herida en el ataque.

"Lo recuerdo como el motor de la alegría, un niño muy juicioso y estudioso", expresaron profesoras en medio del homenaje.

Más homenajes

Por su parte, Martha Lucía Agudelo, reconocida por su vocación docente y su dedicación a la primera infancia, fue otra de las víctimas mortales del atentado. Sus compañeros de trabajo, estudiantes y familiares han expresado su tristeza por la pérdida de una mujer que dedicó su vida a la formación de niños y niñas en sus primeros años de vida.

Este jueves, amigos y familiares de la profesora a Martha Lucía Agudelo Martínez, docente de preescolar y otra de las víctimas, se reunieron en la comuna 15 de Cali y con mensajes, flores y pancartas la recodaron.

Colegas, resaltaron su entrega y compromiso con la educación de los más pequeños.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cali

atentado terrorista

Valle del Cauca