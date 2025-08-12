Cali se alista para el Petronio Álvarez: logística, seguridad y control al tráfico ilegal

A un día del inicio del Festival Petronio Álvarez, la Alcaldía de Cali afina los últimos detalles para garantizar una celebración segura, organizada y ambientalmente responsable.

Un equipo completo de logística, paramédicos, Policía y organismos de socorro estará disponible durante toda la jornada, bajo la coordinación del Puesto de Mando Unificado.

Así lo confirmó Ricardo Peñuelas, subsecretario para el Conocimiento y la Reducción del Riesgo de la ciudad: “El puesto de mando unificado nos permite tener personas capacitadas para tomas decisiones en el evento, logísticos de seguridad privada, ambulancias medicalizadas, además tendremos una sala de crisis que nos permite vigilar no solo este evento si no toda la ciudad”, dijo.

Así mismo, la Policía Nacional confirmó la participación de más de 800 uniformados, entre hombres y mujeres, comprometidos con el desarrollo seguro de las actividades programadas durante el Festival Petronio Álvarez.

Además, se implementarán tres anillos de seguridad desde el interior del evento hasta las zonas periféricas con el objetivo de garantizar el control de la movilidad peatonal y prevenir hechos delictivos.



Controles ambientales: bajo la lupa el tráfico de especies silvestres

Junto a los preparativos de seguridad, la administración distrital también ha desplegado operativos para prevenir el ingreso y comercialización de fauna silvestre protegida por la ley, una práctica ilegal que suele incrementarse durante el festival.

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) ha comenzado operativos en lugares estratégicos como la Terminal de Transportes y plazas de mercado, en los que se han identificado intentos de ingreso de especies como cangrejo azul, carne de iguana, ardilla, venado y armadillo.



Programación del Festival

Este miércoles 13 de agosto arranca la edición número 29 del Festival Petronio Álvarez, que este año tendrá como eje central los manglares, reflejando la conexión entre cultura y territorio.

El evento gratuito contará con cinco pabellones para que los asistentes disfruten de una experiencia integral.

En lo musical, el festival hace historia con la participación de 52 agrupaciones en competencia, la cifra más alta hasta ahora.

Pensado como un espacio para toda la familia, el Petronio ofrecerá más de 200 stands abiertos desde la mañana, con una amplia oferta cultural, gastronómica y artesanal.

Las puertas estarán abiertas desde las 9:00 de la mañana en la ciudadela Petronio, ubicada en la Unidad Deportiva Alberto Galindo del 13 al 18 de agosto.