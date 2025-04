Cientos de viajeros están varados en Popayán por el bloqueo en la vía Panamericana

Se completan 24 horas del bloqueo de la vía Panamericana a la altura del sector de El Cairo, en Cajibío, Cauca, donde comunidades indígenas del resguardo de Tierradentro impiden el paso del transporte de carga y de pasajeros, mientras sostienen conversaciones con representantes de los Gobiernos nacional y departamental, exigiendo los mismos beneficios que el Gobierno Petro le está dando a otras organizaciones indígenas.

"Estamos en una acción legítima y tenemos una agenda de propuestas, entendemos la dinámica de la institucionalidad y estamos dispuestos a trabajar sobre ello. Ponemos en conocimiento, en el tema de la vía, los vehículos pequeños están transitando normalmente, motocicletas, las ambulancias, todo el personal de salud, siempre y cuando pongan en conocimiento o lleven un carné que los identifique", señaló uno de los voceros de los manifestantes.

El bloqueo ha obligado a cientos de viajeros del sur del país a pasar la noche en la terminal de transportes de Popayán, sin conocer si sus pasajes serán reembolsados o si pronto podrán continuar su recorrido. Por el momento no hay despacho de buses hacia Cali y el interior del país, hecho que aumenta la incertidumbre de los pasajeros.

Por su parte, el sector productivo del departamento del Cauca exige a las autoridades las acciones que permitan la rápida apertura de la vía, pues un corredor tan importante como La Panamericana bloqueado, ya comienza a generar pérdidas en el comercio, turismo, entre otros servicios.

"No damos más, el fin de semana taponaron la Panamericana en La María, hoy es en El Cairo, regaron tierra y taparon el paso. No tenemos cómo nos llegue la mercancía. Faltan pocos días para la Semana Santa que es una semana de turismo, donde vienen al Cauca y nos inyectan para salir adelante. No tenemos como mantener los empleos, estamos despidiendo a nuestros trabajadores", advirtió Juan Pablo Piedrahita, presidente de la Asociación de Restaurantes del Cauca.