¿Cierra planta de Goodyear en Yumbo, Valle? Esto responden desde el sindicato de la empresa

La situación laboral en la planta de Goodyear en Yumbo, Valle del Cauca, ha generado incertidumbre en medio de versiones sobre un supuesto cierre de operaciones. Sin embargo, Jaime Celis, secretario general de Sintraincapla, desmintió estos rumores en entrevista con Blu Radio, asegurando que no existe confirmación oficial por parte de la compañía.

Celis explicó que la información sobre un eventual cierre surgió en redes sociales y se viralizó rápidamente. “Rastrear de dónde sale la información es difícil, pero nace de un señor de Yumbo que entregó esa versión y se expandió, al punto de que terminan dándolo como cierto”, señaló, advirtiendo sobre la desinformación que rodea el caso.



¿Por qué están diciendo que cerró Goodyear en Yumbo?

El líder sindical fue enfático en que la empresa no ha emitido ningún comunicado sobre el cese de operaciones. Según dijo, “no ha habido ningún anuncio oficial de Goodyear” y, por el contrario, la situación actual está marcada por una huelga que ya completa 50 días, en medio de un conflicto laboral sin resolver.

En ese contexto, detalló que el origen de la disputa radica en la negociación salarial. El sindicato presentó un pliego de peticiones el pasado 8 de enero, al que la empresa respondió con un contra-pliego de 31 puntos. “Hemos aterrizado en la cuestión de salarios: la empresa ofrece 2,5 % de aumento y estamos pidiendo 13 %, esa es la parte neurálgica”, explicó Celis.

El dirigente también relacionó la difusión de estos rumores con el ambiente político previo a elecciones. Afirmó que “no falta quién emita un bulo diciendo que las empresas se van del país por diferentes motivos”, aunque aclaró que esto no corresponde a la realidad del conflicto colectivo que atraviesan con la multinacional.



Sobre el impacto de la huelga, Celis indicó que la producción está completamente detenida. Explicó que, conforme a la legislación laboral, el proceso productivo se suspende hasta que haya una solución, por lo que actualmente la planta no está fabricando llantas.

Finalmente, recordó que Goodyear es una multinacional con presencia global y señaló que en Colombia ya se han registrado cambios en su operación. Indicó que anteriormente producían referencias de llantas pequeñas, pero estas fueron retiradas del país tras la apertura económica, lo que evidencia transformaciones en su estrategia industrial.