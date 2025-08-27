Colegio del oriente de Cali rindió homenaje a profesora fallecida en atentado terrorista

Estudiantes, docentes, padres de familia y habitantes en general de la comuna 15, en el oriente de Cali, llegaron esta mañana a las instalaciones de la Institución Educativa Gabriel García Márquez para participar en un acto solemne en memoria de la profesora Martha Agudelo. La docente fue una de las seis víctimas mortales del atentado contra la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali, ocurrido el pasado jueves 14 de agosto. Ella falleció en el lugar de la explosión cuando transitaba por la carrera Octava junto a su esposo a bordo de una motocicleta.

La profesora Agudelo era docente de preescolar, pero era reconocida y querida por los más de 3.000 estudiantes de la institución educativa, en la que laboraba desde hace 7 años, esos mismos alumnos y compañeros de trabajo decidieron honrarla con flores, velas y un altar en su memoria.

"Sí, Marta siempre con una sonrisa en su rostro, muy amable, muy querida con los compañeros, muy buena trabajadora, la comunidad la apreciaba demasiado. La verdad que esto ha sido un golpe muy fuerte para todos", aseguró Sonia Orozco, coordinadora de la institución.

"Se trabajaba en grupos sin ningún inconveniente y pues dejó un gran vacío por el solo hecho de que los niños en este momento ya no estén con su maestra. Un gran vacío que ya no esté hoy con nosotros.", añadió la docente Luz Ángela García, compañera de la profesora Agudelo.

"Este homenaje es para reivindicar esa labor que ella venía construyendo de felicidad, de alegría con los niños. La familia sufre, los niños que estaban en el salón de clases también sufren, pero es una invitación a que más bien el legado de la profesora de luz y vida permanezca en nuestras memorias por siempre", indicó Milton Feliciano Restrepo, coordinador de otra sede de la institución.

Mientras la comunidad en el oriente de Cali sigue recordando a la profesora y a las demás personas que fallecieron en el atentado, en varias clínicas de Cali siguen siendo atendidas 14 personas que resultaron heridas en este mismo atentado, tres de ellas con un estado de salud crítico.