Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Pacífico  / Comercio de Buenaventura cierra a las 5:00 de la tarde por incremento de la violencia

Comercio de Buenaventura cierra a las 5:00 de la tarde por incremento de la violencia

La comunidad bonaverense está pidiendo a los líderes de las bandas criminales una verdadera voluntad de paz, con el fin de recuperar la tranquilidad para salir a las calles.

Buenaventura-foto-alcaldia.jpg
Buenaventura, Valle.
Foto: Alcaldía de Buenaventura.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Permanece la incertidumbre en Buenaventura ante el recrudecimiento de la violencia en las calles del distrito. La guerra entre 'Los Shottas' y 'Los Espartanos', bandas que delinquen en el puerto, ha obligado a la comunidad a refugiarse en sus casas antes del anochecer.

Es así como las empresas y negocios del distrito decidieron modificar la duración de su jornadas laborales, con el fin de proteger a su trabajadores, y evitar que queden en medio de alguna confrontación de estas bandas criminales.

"Ellos vienen imponiendo unos horarios para que las personas puedan ingresar o salir de sus barrios, entonces ¿qué nos ha tocado? restringir los horarios, dejando que la gente pueda salir máximo entre cuatro o cinco de la tarde, para que ellos puedan ingresar a sus casas de manera segura", señaló Nidia Hernández, presidenta de Colfecar.

Los comerciantes y en general toda la comunidad bonaverense está pidiendo a los líderes de las bandas criminales una verdadera voluntad de paz, con el fin de recuperar la tranquilidad para salir a las calles.

"Es un llamado a los grupos que están en esta situación porque, veníamos con una percepción de seguridad y tranquilidad, la comunidad nuevamente estaba saliendo y reactivando el comercio, y cuando empiezan a pasar estas situaciones, entonces vuelve y se baja la situación, (a) la comunidad le da temor salir de sus casas", indicó Emiliano González, representante de los comerciantes del centro de Buenaventura.

Más de 200 negocios han cerrado este año por los hechos de violencia en Buenaventura, siendo los más afectados los vinculados al sector nocturno, esto teniendo en cuenta que es el horario donde las familias deciden refugiarse.

"Es algo que tiene una trazabilidad en todo el comercio, sobre todo el nocturno. El comercio se afecta en un 70% u 80%, pues toda la ciudad se paraliza", aseguró Johnny Castaño, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura.

