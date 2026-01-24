Comunidad de San Antonio, Jamundí, atemorizada por aparición de nuevas pancartas de las disidencias

En las últimas horas, la comunidad del corregimiento de San Antonio, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, alertó sobre la instalación de nuevas pancartas alusivas a las disidencias de las Farc que operan en esta zona rural del sur del departamento. La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes aseguran que continúan expuestos a intimidaciones por parte de este grupo armado ilegal.

Este nuevo hecho se registra pese a los anuncios realizados por las autoridades sobre el refuerzo de la presencia militar en la zona rural de Jamundí. Sin embargo, líderes comunitarios y residentes afirman que la presencia de las Fuerzas Armadas no es permanente y que las acciones de control no han logrado frenar esta situación.

Uno de los habitantes del corregimiento expresó su inconformidad señalando que, tras un cierre de año sin la presencia visible de esta estructura armada, nuevamente aparecieron en San Antonio con la instalación de vallas y pancartas. “La pregunta es dónde está el Ejército que, según la gobernadora del Valle del Cauca, se encuentra desplegado en la zona rural. ¿Qué pasó con la intervención en la vía San Antonio–Villa Colombia, que se anunció para evitar que las disidencias siguieran presionando a la población civil?”, manifestó.

En la pancarta instalada se observa un retrato dibujado de quien sería alias “Comandante Jhonier Toro Arenas”, acompañado del mensaje: “Tu historia se convirtió en camino y tu memoria en motor para quienes continúan la lucha con convicción y firmeza”.



De acuerdo con los reportes ciudadanos, esta no sería la única pancarta ubicada en el municipio. Habitantes de otros corregimientos, especialmente en zonas de alta montaña, también habrían reportado la aparición de mensajes similares, lo que incrementa la preocupación por la expansión de este grupo armado en el territorio.

Ante este panorama, la comunidad reiteró el llamado a las autoridades para que se acelere la construcción del batallón de alta montaña, una obra que consideran clave para garantizar una presencia permanente del Ejército y mejorar las condiciones de seguridad en la zona rural de Jamundí.