¿Trabaja desde casa? Estos tips le ayudarán a convertir su hogar en un espacio óptimo de trabajo

El regreso de vacaciones suele traer consigo un replanteamiento del hogar. Hoy, la casa no solo es un lugar de descanso: también es oficina, aula, gimnasio y espacio creativo. Según explicó Víctor Freydell, cerca del 70 % de los colombianos prefiere modalidades de trabajo híbrido, lo que ha llevado a una transformación en la forma de usar los espacios domésticos.

El problema, señala, es que muchas personas siguen trabajando desde el comedor o en superficies improvisadas, sin considerar que cada actividad exige condiciones distintas de iluminación, postura y concentración.



¿Cómo adaptar un espacio pequeño para el trabajo?

Uno de los mitos más comunes es que la ergonomía es costosa. Para Freydell, lo clave no es el precio, sino entender cuánto tiempo se pasa en el espacio y qué se necesita para el cuerpo. Elementos como soportes para elevar el monitor a la altura de los ojos, organizadores de cables o una silla que se adapte a la postura pueden marcar una gran diferencia.

Además, recomendó priorizar lugares con buena ventilación e iluminación natural para mejorar el enfoque y reducir la fatiga.

El tamaño del hogar no es una barrera para el bienestar. En apartamentos o casas pequeñas, la clave está en aprovechar cada rincón: organizadores en paredes, cajoneras bajo el escritorio o muebles multifuncionales permiten crear estaciones de trabajo eficientes sin saturar el espacio.



“La ergonomía no depende de los metros cuadrados”, afirmó Freydell, sino de cómo se usan y se adaptan al estilo de vida de cada persona.



Errores que afectan la salud y el rendimiento

Improvisar el lugar de trabajo sigue siendo uno de los errores más frecuentes. Usar sillas inadecuadas o mesas que no están diseñadas para largas jornadas puede generar dolores físicos, afectar la concentración y disminuir el desempeño laboral. A esto se suma la falta de horarios claros, que termina reduciendo los tiempos de descanso.

Mantener una estación limpia y ordenada ayuda a despejar la mente. Para ello, el experto recomendó usar organizadores, cajas y soportes que permitan mantener el escritorio despejado sin que el espacio pierda calidez.

La iluminación también es clave: para tareas específicas como leer o escribir, lo ideal es usar lámparas dirigidas, evitando depender solo de luz ambiental tenue.

Finalmente, Freydell recomendó no priorizar el estilo sobre la funcionalidad. Incluso destacó que “la mejor postura es la siguiente postura”, resaltando la importancia del movimiento y de los escritorios de altura regulable para cambiar de posición durante el día.

