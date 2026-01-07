Cuándo pedir vacaciones en 2026: estas son las fechas para que pueda descansar casi un mes

Apenas arranca el año 2026 y, sin embargo, muchos trabajadores que no lograron descansar ni vacacionar durante la temporada navideña ya empiezan a pensar en el momento ideal para tomarse un merecido respiro, luego de un año largo y agotador.

Ante este panorama, 2026 se perfila como una oportunidad clave para quienes buscan maximizar sus días de descanso más allá de los 15 días legales. El calendario traerá más festivos que en años anteriores, lo que abre la puerta a una mejor planeación de las vacaciones.

Con un récord histórico de 15 puentes festivos, es momento de que los trabajadores empiecen a organizar sus fechas de descanso. De los 18 festivos que se celebrarán en Colombia, 11 caerán en lunes y cuatro en viernes, un escenario ideal para viajar, pasear y compartir con la familia sin gastar tantos días de vacaciones.



Vacaciones en 2026: las mejores fechas para pedir descanso

Calendario 2026 en Colombia: estos son todos los días festivos del año y fechas más importantes Foto: ImageFx

Por lo general, la mayoría de trabajadores solicita sus 15 días hábiles en una sola tanda. Para 2026, aparecen al menos dos temporadas en las que se podrían alcanzar hasta 26 días consecutivos de descanso.



La primera opción se da entre marzo y abril, con la llegada de Semana Santa. Si un empleado solicita vacaciones entre el 11 de marzo y el 1 de abril, podría regresar hasta el 5 del mismo mes, gracias a los festivos de Jueves y Viernes Santo.

No obstante, la mejor temporada para acumular más días libres sería junio. Si un trabajador pide vacaciones el 4, 5 o 9 de ese mes, se sumarían los festivos del Corpus Christi el 8 de junio, el Sagrado Corazón de Jesús el 15 y San Pedro y San Pablo el 29. De esta forma, se completarían al menos 26 días de desconexión laboral.



Vacaciones podrían salir más costosas en 2026

Aunque el panorama es favorable en días de descanso, no todo son buenas noticias. El incremento del salario mínimo a $2.000.000, incluido el auxilio de transporte, sumado a nuevos impuestos, podría encarecer los planes de viaje.

Además, al ser mitad de año la temporada preferida para vacacionar, también coincidirá con una mayor oferta de fiestas y eventos, como el Mundial de Fútbol. Esto podría elevar los costos de transporte y alojamiento, un factor clave a tener en cuenta al planear vacaciones en esas fechas.



Así puede sumar hasta 36 días de vacaciones en 2026

Este truco no aplica para todos, ya que está pensado para quienes pueden solicitar vacaciones por días. Por ejemplo, si un empleado pide siete días entre el 24 de marzo y el 1 de abril, podría extender su descanso a 16 días. Si luego solicita cuatro días del 9 al 12 de junio, sumaría cerca de 10 días, y otros cuatro días entre el 28 y el 31 del mismo mes podrían convertirse en otros 10. Así, se alcanzarían cerca de 36 días de descanso a lo largo del año.

