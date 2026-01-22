En vivo
Disidencias de ‘Mordisco’ son los principales reclutadores de menores en el país, según Defensoría

Durante 2025, 257 menores fueron reclutados por grupos armados ilegales. Disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ se consolidan como el mayor reclutador, con más del 40% de los niños, según la Defensoría.

