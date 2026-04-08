Comunidad en El Queremal, Dagua, denuncia ser víctima de extorsiones por parte de las disidencias

La situación de inseguridad en el sector del Queremal, zona rural del municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, mantiene en alerta a la comunidad debido a las constantes extorsiones que, según denuncian habitantes y comerciantes, estarían siendo cobradas por presuntos disidentes de las Farc.

De acuerdo con los testimonios de la comunidad, varios comerciantes de la zona estarían siendo intimidados para pagar dinero, y quienes no cumplen con los pagos a tiempo serían objeto de amenazas. Incluso, habitantes aseguran que se han conocido casos de comerciantes que habrían sido secuestrados por no acceder a estas exigencias.

Frente a esta problemática, William Espinosa, representante de la Asociación de Personeros del Valle del Cauca, hizo un llamado a las autoridades competentes para que se refuercen las acciones de seguridad y se combata este flagelo que mantiene con temor a la población.

"Preocupante lo que se vive hoy en el municipio de Dagua, desde la Asociación de Personeros del Valle del Cauca, rechazamos de manera categórica, pero sobre todo la injerencia de grupos armados ilegales en ests zonas de este corregimiento turístico, las extorsiones a esos comerciantes constituyen a una vulneración de los derechos", expresó Espinosa.



Comerciantes y residentes aseguran que la incertidumbre y la presión de estos grupos ilegales está afectando gravemente la tranquilidad de quienes viven y trabajan en esta zona rural. La situación también está generando un impacto negativo en el turismo del sector, la comunidad advierte que el ambiente de inseguridad está alejando a los visitantes y afectando la economía local.