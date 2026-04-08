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Comunidad en El Queremal, Dagua, denuncia ser víctima de extorsiones por parte de las disidencias

La comunidad asegura que las intimidaciones afectan la economía, el turismo y la tranquilidad, mientras crece el temor por secuestros y falta de presencia policial.

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