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Comunidades de cinco veredas están confinadas por combates en zona rural de Toribío, Cauca

La alteración inició desde la madrugada, cuando disidencias de las Farc atacaron con drones y ráfagas de fusil la base militar ubicada en el cerro Berlín.

Combates en zona rural de Toribío, Cauca.
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

Es tensa la situación de orden público que se registra en la mañana de este domingo, en el municipio de Toribío, al norte del departamento del Cauca, con los fuertes combates que se están registrando desde muy temprano.

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La alteración inció desde la madrugada, cuando disidencias de las Farc, al parecer integrantes del frente Dagoberto Ramos, atacaron con drones y ráfagas de fusil la base militar ubicada en el cerro Berlín, ataque que fue contrarrestado por las tropas de la división 29 del Ejército, desatando así el enfrentamiento que se sigue registrando.

Ejército denuncia que disidencias de las Farc retienen el cuerpo de soldado asesinado.
Ejército denuncia que disidencias de las Farc retienen el cuerpo de soldado asesinado. Foto de referencia // Cortesía Ejército

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Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, esta alteración al orden público tiene confinadas a las comunidades de las veredas Berlín, San Julián, Potrerito, La Pila y Natalá, entre los resguardos indígenas de Toribío y San Francisco, que están refugiadas en sus viviendas esperando que regrese la normalidad en estos territorios.

Por ahora, no hay reportes de militares o civiles afectados. El Ejército tampoco ha entregado un balance oficial de lo que está ocurriendo ni de las afectaciones que pudieron generarse con el ataque con esplosivos.

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