Comunidades indígenas en Valle del Cauca advierten posibles bloqueos en vía a Buenaventura

Comunidades indígenas agrupadas en la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, Orivac, realizaron una protesta frente a la sede de la Sociedad de Activos Especiales, SAE en el centro de Cali, con el objetivo de exigir el cumplimiento de una promesa hecha por el Gobierno en 2023, es decir, la entrega de tierras destinadas a la construcción de viviendas y al desarrollo de unidades productivas.

De acuerdo con los manifestantes, desde hace más de 2 años se encuentra radicada ante la SAE una solicitud formal sobre varios predios que, según lo pactado, deberían ser adjudicados a estas comunidades.

Cabe resaltar que el proceso se ha visto estancado, debido a que algunos de los terrenos reclamados se encuentran actualmente en posesión de terceros.

Una nueva alerta de la Orivac, en un comunicado, informó de unos posibles bloqueos en la vía Buenaventura – Cali, como medida de presión para visibilizar sus demandas, sin embargo, la amenaza de cierre fue levantada tras la apertura de un nuevo escenario de diálogo.

“Todas las entidades del Gobierno nos sentamos y fijamos unas peticiones que ellos nos cumplirían, pero ya llevamos tres años desde que empezamos a hacer articulación. Se les han entregado todos los documentos y cumplimos al 100%, pero, después, nos evaden con informaciones que no concuerdan. Por eso, la idea es que este viernes se logre alguna gestión”, expresó Wal Gutierrez, consejero mayor de la Orivac.

Tras fijar esa fecha de diálogo, este lunes anunciaron que, si no se llega a un acuerdo el próximo viernes 29, retomarán las movilizaciones, argumentando que llevan más de tres años esperando respuestas efectivas frente a sus denuncias territoriales y la ruta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno.