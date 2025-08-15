Condoto clama por ayuda tras devastador vendaval: casas sin techo y servicios básicos colapsados

La semana cierra con una profunda tragedia en el departamento del Chocó, específicamente en el municipio de Condoto, que ha sido azotado por un vendaval de una magnitud tal que ha dejado a miles de sus habitantes en una situación crítica.

A pesar de la gravedad de la situación, el suceso ha pasado en gran medida desapercibido a nivel nacional, eclipsado por otros eventos. El alcalde de Condoto, Gustavo Hincapié, ha alzado su voz en una entrevista para dar a conocer la magnitud del desastre y hacer un vehemente llamado a la acción.

El impacto más visible e inmediato del vendaval se ha sentido en la infraestructura habitacional de Condoto. Según el mandatario local, el municipio se encuentra “devastado”, con una necesidad primordial y apremiante: láminas de zinc para reconstruir los techos. “Son cerca de 2100 casas que quedaron completamente desechadas,” afirmó el alcalde, refiriéndose a un número masivo de hogares que perdieron su cubierta protectora.

El número de personas afectadas por esta catástrofe es alarmante. En un municipio con aproximadamente 14.000 habitantes, “cerca de 6500 personas en este momento están damnificadas en el municipio de Condoto,” lo que representa casi la mitad de la población local enfrentando las consecuencias directas del desastre.



Colapso

La tragedia no se limita a los hogares. El sistema de salud de Condoto ha sufrido un golpe devastador. El hospital local, una instalación de primer nivel, quedó gravemente afectado. “Tenemos un hospital solo atendiendo urgencias vitales porque quedó devastado y un hospital de primer nivel que atiende a pacientes de cerca de tres municipios alrededor, más de 40,000 personas que llegan a que se le preste el servicio de salud a ese lugar,” detalló el alcalde.

Platino Stereo

La interrupción de los servicios médicos esenciales en una zona que ya de por sí enfrenta desafíos significativos en acceso a la salud, pone en riesgo la vida de miles de chocoanos que dependen de este centro asistencial.



Educación en pausa indefinida

Los niños y jóvenes de Condoto también son víctimas silenciosas de esta catástrofe. Las instituciones educativas del municipio sufrieron daños graves, lo que llevó a la administración local a tomar una difícil decisión para garantizar la seguridad de la comunidad escolar. “Al igual tenemos a los niños y jóvenes desescolarizados de manera indefinida porque las instituciones educativas quedaron gravemente afectadas y tomamos la decisión por preservar la vida de los niños jóvenes y personal docente de suspenderla. Son más de 3,000 niños que en estos momento no están escuchando clases,” lamentó el alcalde Hincapié. Esta interrupción en el proceso educativo representa un retroceso significativo para el desarrollo de la niñez y la juventud en Condoto.

