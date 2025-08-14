Fuertes lluvias dejaron totalmente destruido al Hospital San José en Condoto, Chocó

Totalmente destruido, así quedó el Hospital San José de Condoto por las fuertes lluvias que han azotado a este municipio. La Administración Municipal ya declaró la calamidad pública, pues hay más de 3.000 personas damnificadas.

Techos destruidos, documentos dañados y baños y equipo médico totalmente perjudicados, así amanece hoy el hospital San José de Condoto por las fuertes lluvias y el vendaval que hoy tienen perjudicadas la prestación de los diferentes servicios del centro asistencial.

Alrededor de 2.000 hogares y más de 3.000 personas se han visto perjudicados por la ola invernal, situación que hoy mantiene a este municipio en calamidad pública. Las fuertes lluvias han acabado con todo a su paso, dejando a un total de 21 barrios de la cabecera municipal y 2 corregimientos con daños graves.

Kelly Mosquera, gerente del Hospital San José, indicó que el centro asistencial es quien ha recibido la peor parte de las lluvias, siendo tan grave la situación, que hoy no se cuenta con atención médica para los habitantes de este municipio, pues únicamente se están atendiendo las urgencias.

"Nuestra infraestructura está un poco deteriorada, está devastada, hoy no tenemos atención médica a ningún usuario de la comunidad del municipio de Condoto, simplemente estamos prestando las urgencias vitales", expresó la gerente.

Gustavo Hincapié, alcalde de Condoto, explicó que la capacidad de respuesta del municipio se ha desbordado, y hoy no tiene cómo hacerle frente a esta emergencia.

Publicidad

"Capacidad de respuesta de nosotros se ha desbordado. Como municipio, hoy no tenemos la solidez financiera para atender esta situación por su magnitud", expresó el mandataria.

Vale la pena recalcar que la Unidad para las Víctimas ya hace presencia en zonas perjudicadas de Condoto como lo es el barrio Buenos Aires, donde se han entregado más de 220 kits de ayudas humanitarias.