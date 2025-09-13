Continúa la búsqueda de siete mineros atrapados en una mina ilegal en el norte del Cauca

Ya se completan 24 horas de la tragedia ocurrida en una mina artesanal de oro ubicada en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, en la vereda San Antonio.

Siete mineros habrían quedado atrapados en un socavón de aproximadamente 28 metros de profundidad, que colapsó por la falta de un sistema de seguridad y malas prácticas.

Aunque al lugar llegaron los organismos de socorro, con el paso de las horas la preocupación crece, pues todavía no ha sido posible establecer si los mineros aún se encuentran con vida.

Por su parte, familiares y amigos guardan la esperanza de rescatarlos sanos y salvos.

"Yo guardo la esperanza de que Dios me los tiene en un refugio, esperando que los socorran", afirmó Aura Lida Galarza, familiar de un minero atrapado.

Las intensas labores de búsqueda y rescate continúan por parte de las autoridades locales y regionales. A esto se le ha sumado la ayuda de la comunidad que llegó hasta el lugar con alimentos y ollas para esperar el tiempo que sea necesario, hasta poder rescatar a las víctimas.

En medio del dolor por la tragedia, se confirmó que en la mina habría un menor de 17 años de edad, amigo de Dairo Velazco Galarza, de 19 años, quien sería la primera víctima identificada hasta el momento. Ambos eran provenientes de la vereda Bajo San Francisco.

Los organismos de socorro siguen atendiendo la emergencia con maquinaria amarilla, mientras los familiares guardan la esperanza de encontrar con vida a los mineros.