Defensoría pide cesar la violencia en Cauca tras atentado en Balboa que deja 15 heridos

Sigue aumentando el número de lesionados tras el atentado registrado en las últimas horas en el municipio de Balboa, Cauca. Hombres desconocidos abandonaron una motocicleta cargada con explosivos cerca del parque principal. Inicialmente se reportaron 13 heridos, pero con el paso de las horas la cifra aumentó a 15.

Entre los lesionados se encuentran seis mujeres, una de ellas una menor de siete años, y nueve hombres. Todos fueron trasladados al hospital local, donde reciben atención médica. Algunos presentan heridas de gravedad causadas por las esquirlas de la explosión.

"Llevamos 15 heridos. Inicialmente ingresaron 8, posteriormente ingresaron 3 personas más y después de las 7 y media de la noche han ingresado otras 3 personas heridas. En estos momentos se encuentran ya en remisión cuatro de ellos en proceso de remisión, otros tres más. Seguimos manejando la emergencia desde el punto de atención de Balboa y estaremos pues dando la información necesaria y pertinente para el comunicado público", dijo Carolina Camargo, secretaria de salud del Cauca.

Por los recientes atentados registrados en el Cauca, la defensora del pueblo, Iris Marín, hizo un contundente llamado a los grupos armados a través de su cuenta en X. Les pidió abandonar las economías ilícitas y poner fin a los actos violentos que afectan a ese departamento.



"El pueblo caucano no tiene por qué limitarse a resistir: tiene derecho a vivir digna y libremente, a construir hoy un futuro en paz. Hacemos un llamado urgente a los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio para que abandonen las economías que dañan a la población y a la naturaleza, cesen el uso de la violencia y permitan que el pueblo caucano ejerza plenamente su derecho a la paz.", escribio en la red social.

A raíz de este atentado, distintos sectores sociales del Cauca entre ellos la iglesia católica, autoridades indígenas, comunidades afrodescendientes y colectivos sociales, hicieron un llamado público a participar este 7 de diciembre en una jornada denominada “Día Blanco por la Paz del Cauca”. La actividad incluye un SOS por la Paz, previsto para las 10:00 a.m., que se llevará a cabo simultáneamente en los parques principales de cerca de 20 municipios del Cauca.