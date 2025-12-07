En vivo
Defensoría pide cesar la violencia en Cauca tras atentado en Balboa que deja 15 heridos

Seis mujeres, incluida una niña de 7 años, y nueve hombres resultaron heridos. Iris Marín, Defensora del Pueblo, pidió a grupos armados abandonar economías ilícitas y cesar la violencia en el Cauca.

