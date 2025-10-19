Delincuentes roban barco con más de 10 toneladas de víveres y combustible en el Pacífico

Un nuevo hurto en alta mar se registró este fin de semana en aguas del Pacífico vallecaucano, cuando hombres armados interceptaron la embarcación ‘Doña Edith’ muy cerca a la Bahía de Buenaventura.

La nave tenía como destino el sector de Yurumanguí, y movilizaba más de 10 toneladas de víveres y combustible.

El hecho fue denunciado por la Asociación de Transportadores Marítimos y Fluviales de Buenaventura, que ha hecho un llamado de auxilio a las autoridades, exigiendo el refuerzo de los controles en el mar por parte de Guardacostas y las patrullas fluviales, pues los atracos se están volviendo cada semana más reiterativo.

"Esta motonave fue asaltada frente a La Bocana, por el faro de Punta Soldados, a plena luz del día. Es una embarcación grande tipo metrera, que llevaba dos motores 50, un motor 75, un motor 15, uno 40. Los tripulantes fueron llevados y dejados en una playa cercana y se llevaron la embarcación y toda la carga. Hay una particularidad es que esta nave llevaba más de 80 tambores de ACPM que es enviado a las veredas para sus plantas eléctricas", señaló Javier Torres, presidente de la asociación.



Según Torres, este hecho es el tercer asalto en altamar ocurrido en menos de 20 días, pues hace unas semanas, dos embarcaciones fueron hurtadas bajo la misma modalidad de manera simultánea, en inmediaciones del sector de Juanchaco, donde la tripulación fue retenida varios minutos mientras los asaltantes les exigían altas sumas de dinero.