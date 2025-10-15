Disidencias de las Farc secuestraron a dos niñas en límites entre Cauca y Valle

En la noche de este miércoles, guardias indígenas del norte del CaucaCauca fueron atacados por disidentes de las Farc después de intentar rescatar a dos niñas en el sector de Timba, en los límites entre Cauca y Valle. El hecho se registró en un lugar conocido como El Crucero y fue perpetrado por integrantes de la disidencia ‘Jaime Martínez’.

Los miembros de la guardia, pertenecientes a la comunidad indígena de Kiwe Thegnas y al pueblo Nasa, adelantaban una acción humanitaria para lograr el rescate de las menores, que horas antes habían sido secuestradas por este grupo armado.

Los guardias lograron recuperar a las niñas, pero cuando regresaban a su resguardo fueron atacados con ráfagas de fusil por parte de los disidentes. Los disparos perforaron las ruedas del vehículo en el que se movilizaban, lo que permitió a los delincuentes interceptarlos y finalmente llevarse nuevamente a las dos pequeñas.

“Entre las personas retenidas por el grupo armado se encuentran los coordinadores de la guardia indígena zonal, Flavia Largo y Fabián Camayo, así como una autoridad del territorio indígena Nasa de Las Delicias. Este acto de intimidación y vulneración de los derechos de la comisión se suma a las agresiones que se presentaron este mismo día en el territorio indígena de Corinto, donde un liberador de la Madre Tierra fue herido por arma de fuego por el grupo armado Frente Dagoberto Ramos”, indicó el Consejo Regional Indígena del Cauca a través de un comunicado.



Después de varias horas, los adultos fueron liberados; sin embargo, el grupo armado finalmente logró secuestrar nuevamente a las menores, por lo que la comunidad indígena permanece desplegada en esta zona de la región para lograr su liberación y garantizar su bienestar.