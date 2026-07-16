Disidencias de 'Mordisco' preparan asonadas contra el Ejército en el sur del Cauca

Dicen las comunidades campesinas de la zona rural de Argelia y el Tambo, municipio del sur del Cauca, que desde hace 24 horas están siendo obligados por la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc a concentrarse en un lugar conocido como El Filo. Esas reuniones han sido registradas en fotografías tomadas desde el aire.

Aseguran los campesinos que allí hombres armados que hacen parte de la estructura criminal de alias “Iván Mordisco” preparan a civiles para que adelanten asonadas y expulsen a las tropas del Ejército que adelantan operaciones en la región.

Incluso, denuncian que les advierte que quien no participe de los bloqueos a la Fuerza Pública tendrán que pagar una extorsión hasta de 5 millones de pesos, a cambio de no ser desplazados o asesinados.

Este es un corredor estratégico para el narcotráfico en el Cañón del Micay.