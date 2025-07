Disturbios durante concierto de música popular en Toribio, Cauca

Una multitud se reunió en el coliseo del municipio de Toribio, Cauca, el pasado lunes para disfrutar del concierto de cierre de la 4ta Feria Regional, Intercultural, Agropecuaria, Turística y Agroindustrial.

Pasadas las 2:00 de la mañana se registró una estampida, cuando cientos de personas intentaron ponerse a salvo, en medio de un enfrentamiento a botellazos entre algunos de los asistentes al espectáculo.

El cantante de música popular, Luisito Muñoz, quien recién había subido a la tarima para su presentación, tuvo que pedir al público que mantuviera la calma para evitar una tragedia. Sin embargo, uno de los asistentes lanzó una botella al escenario, impactando a uno de los músicos del artista, causándole una herida en la cabeza.

“Fue muy complicado. En estos 25 años que llevo de carrera artística es la primera vez que me pasa esto. Me tocó tirarme al suelo y taparme con las mesas y los asientos para que no me cayera una botella”, manifestó a Blu Radio Luisito Muñoz.

Según el cantante, también algunas personas hicieron disparos al aire.

“Subí a la tarima y estaban voleando botellas para lado y lado, hasta que la cosa afortunadamente se calmó”, agregó el artista.

Muñoz aseguró que, finalmente, pudo hacer su show de dos horas y media y terminó su presentación a las 6:00 de la mañana.

“Sabemos que en el Cauca la gente nos quiere y por eso regresaré al Cauca, porque somos artistas del pueblo y para el pueblo”, expresó.

Al músico de la agrupación de Luisito Muñoz lo atendieron en un hospital y le tomaron varios puntos en su cabeza. Sus heridas no son de gravedad.